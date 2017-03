Das Ergebnis des Oberliga-Spiels zwischen der Spvg Schonnebeck und dem FC Kray lautete 3:1. Die Hausherren hatten im Stadtduell leichtes Spiel mit dem FCK.

Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Schonnebeck. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 2:2 ausgegangen.

Die Spvg Schonnebeck startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Patelschick und Heppke für Ketsatis und Ünal. Auch Kray stellte um und begann mit Kaplan und Lippe für Gobitaka und Focher. Die 715 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Marc Enger brachte Schonnebeck bereits in der sechsten Minute in Front. Matthias Bloch erhöhte vom Elfmeterpunkt für den Gastgeber weiter auf 2:0 (9.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Kevin Barra, als er das 3:0 für die Spvg Schonnebeck besorgte (11.). Bis zur Pause hielt die Defensive des FCK dicht, sodass sich der Vorsprung von Schonnebeck nicht weiter vergrößerte. Zum Seitenwechsel ersetzte Marius Müller vom FC Kray seinen Teamkameraden Moses Oluwasegun Sodiq Lamidi. Der Gast verkürzte den Rückstand in der 70. Minute durch einen Elfmeter von Burak Kaplan auf 1:3. Obwohl der Spvg Schonnebeck nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Kray zugleich nicht, die Partie zu drehen.

Schonnebecks tolle Bilanz nach dem Spieltag: 16 Siege, 5 Remis, 2 Niederlagen. Mit dem souveränen Sieg gegen den FCK festigt die Spvg Schonnebeck die zweite Tabellenposition. Der Defensivverbund von Schonnebeck steht nahezu felsenfest. Erst 25-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner.

Der FC Kray musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Tabellenletzte insgesamt auch nur zwei Siege und sechs Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Rückrunde verlief für den Absteiger bisher nicht besonders gut. In den bisherigen sechs Spielen gewann die Krayer noch kein einziges Mal. Die Abwehrprobleme von Kray bleiben akut, sodass der FCK weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des FC Kray ist deutlich zu hoch. 59 Gegentreffer – kein Team der Oberliga Niederrhein fing sich bislang mehr Tore.

Die Spvg Schonnebeck wandert mit nun 53 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Kray gegenwärtig trist aussieht. Weiter geht es für Schonnebeck am kommenden Mittwoch daheim mit dem Knaller gegen den Tabellenführer KFC Uerdingen. Für den FCK steht am Mittwoch das Duell mit dem SC Düsseldorf-West an.