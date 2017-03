Ein einseitiges Torfestival lieferten DJK TuS Hordel und Mengede 08/20 mit dem Endstand von 7:1.

Die Überraschung blieb aus: Gegen Hordel kassierte Mengede eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel hatte Mengede 08/20 für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

DJK nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Koymali, Helfer und Bousouf statt Waßmann, Costanzino und Sundermann. Auch Mengede tauschte auf vier Positionen. Dort standen Schmidt, Ljatifi, Muth und Bektas für Schulz, Helmig, Tosic und Knafla in der Startformation.

Die 73 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Marius Hoffmann brachte Mengede 08/20 bereits in der siebten Minute in Front. Philipp Dragicevic beförderte das Leder zum 1:1 von DJK TuS Hordel in die Maschen (30.). Das 2:1 des Gastgebers stellte Orkun Koymali für Hordel sicher (38.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Peter Elbers das 3:1 nach (42.). DJK hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Elbers (56.), Paul Helfer (72.) und Koymali (77.) schraubten das Ergebnis weiter auf 6:1 in die Höhe. Wenig später kamen Kevin Brewko und Moussa Fall per Doppelwechsel für Matthias Schmidt und Emirhan Danabas auf Seiten von Mengede ins Match (65.). Mit dem 7:1 sicherte Elbers DJK TuS Hordel nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (85.). Am Ende kam Jugendkraftler gegen Mengede 08/20 zu einem verdienten Sieg.

Hordel sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon 13 vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Mit drei Punkten im Gepäck schiebt sich DJK in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. An der Hintermannschaft von DJK TuS Hordel ist kaum ein Vorbeikommen, erst 18-mal war der Defensivverbund machtlos. Keine Mannschaft der Verbandsliga Westfalen 2 weist bis dato einen besseren Wert auf.

Mengede musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gast insgesamt auch nur drei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Abstiegssorgen des Tabellenletzten sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Offensive von Mengede 08/20 zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 15 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar.

Mengede steckt nach neun Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Hordel mit aktuell 42 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat. Kommende Woche tritt DJK bei Westfalia Herne an (Sonntag, 15:00 Uhr), parallel genießt Mengede 08/20 Heimrecht gegen Westfalia Wickede.