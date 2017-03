Die Beobachter staunten nicht schlecht: Der VfR Bottrop-Ebel stellte dem Favoriten ein Bein und schlug Fortuna Bottrop mit 2:1.

Die Experten wiesen Bottrop vor dem Match gegen Bottrop-Ebel die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Das Hinspiel hatte der VfR bei der Fortuna mit 3:1 für sich entschieden.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der VfR Bottrop-Ebel mit drei Änderungen. Diesmal begannen Semiz, Istek und Yilmaz für Senyüz, Senyüz und Didar. Auch Fortuna Bottrop baute die Anfangsaufstellung auf vier Positionen um. So spielten Wenderdel, Beckfeld, Grollmann und Grosse-Beck anstatt Mlinarevic, Miszczuk, Hassenrück und Skowronek.

150 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Bottrop-Ebel schlägt – bejubelten in der zwölften Minute den Treffer von Oktay Cin zum 1:0. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Anstelle von Volkan Sahin war nach Wiederbeginn Kevin Miszczuk für Bottrop im Spiel. Sercan Istek schoss die Kugel zum 2:0 für den VfR über die Linie (70.). Anel Mlinarevic, der von der Bank für Dominic Licata kam, sollte für neue Impulse bei der Fortuna sorgen (70.). Kurz vor Ultimo war noch Mlinarevic zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des Gasts verantwortlich (85.). Am Ende verbuchte der VfR Bottrop-Ebel gegen Fortuna Bottrop die maximale Punkteausbeute.

Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Bottrop-Ebel noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Nach dem errungenen Dreier hat der Gastgeber Position 17 der Bezirksliga Niederrhein 5 inne.

Für Bottrop sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus. Trotz der Niederlage behält die Bottroper den zehnten Tabellenplatz. Vor heimischem Publikum trifft der VfR am nächsten Mittwoch auf DJK Vierlinden, während die Fortuna am selben Tag die SF Hamborn 07 in Empfang nimmt.