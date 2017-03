Erfolglos ging der Auswärtstermin von Kirchhörder SC bei SV Brackel über die Bühne.

Kirchhörde verlor das Match mit 1:3. Vor dem Match ging man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften aus. Nach 90 Minuten hatte schließlich Brackel die Nase vorn. Das Hinspiel hatte der Gastgeber beim KSC mit 2:0 für sich entschieden.

Kirchhörder SC nahm vier Änderungen vor. Es spielten Rammel, Watermann, Prause und Tucholski statt Deiters, Muretic, Gräfenkämper und Deniz in der Startaufstellung. In der siebten Minute verwandelte Leon Prause einen Elfmeter zum 1:0 für den Gast. Philipp Schwaß sicherte SV Brackel nach 31 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. 200 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Brackel schlägt – bejubelten in der 67. Minute den Treffer von Patrick Sacher zum 2:1. Viktor Schumacher stellte in den Schlussminuten schließlich noch einen Treffer für den SVB sicher (89.). Nach abgeklärter Leistung blickte SV Brackel auf einen klaren Heimerfolg über Kirchhörde.

In den letzten fünf Spielen war für Brackel noch Luft nach oben. Sieben von 15 möglichen Zählern sammelte der SVB ein. Mit drei Punkten im Gepäck schiebt sich SV Brackel in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz.

Die Not des KSC wird immer größer. Gegen Brackel verlor Kirchhörder SC bereits das dritte Ligaspiel am Stück. Trotz der Niederlage behält Kirchhörde den zehnten Tabellenplatz. Nächster Prüfstein für den SVB ist auf gegnerischer Anlage SpVg Olpe (Sonntag, 15:30 Uhr). Der KSC misst sich am gleichen Tag mit DSC Wanne-Eickel.