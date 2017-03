Mit einer 1:3-Niederlage im Gepäck ging es für die TuS Hattingen vom Auswärtsmatch beim BV Herne-Süd in Richtung Heimat.

Im Duell zweier gleich starker Mannschaften hatte Herne-Süd das bessere Ende auf seiner Seite. Im Hinspiel hatte Hattingen einen knappen 3:2-Sieg eingefahren.

Während beim BV Herne-Süd diesmal Erlkamp und Leipski für Mitulla und Dams begannen, standen bei der TuS Hattingen Arguelles Sauret, Kunsteller und Sauret-Kranz statt Fröhlich, Geik und Herschbach in der Startelf.

Die 78 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Patrick Besier brachte Herne-Süd bereits in der zehnten Minute in Front. Bereits in der 15. Minute erhöhte Tim Fernau den Vorsprung des Gastgebers. Das 1:2 von Hattingen stellte Florentin Cheuffa Ngayawou für den Gast sicher (18.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Besier in der 20. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der BV Herne-Süd mit einer Führung in die Kabine ging. Bei der TuS Hattingen kam zu Beginn der zweiten Hälfte Christian Kenter für Alexander Frenzel in die Partie. Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Nach vier sieglosen Spielen ist Herne-Süd wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Die drei Punkte bringen für den BV Herne-Süd keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Stärke von Herne-Süd liegt in der Offensive – mit insgesamt 63 Treffern.

Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Hattingen weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den BV Herne-Süd war am Ende kein Kraut gewachsen. Trotz der Niederlage behält die TuS Hattingen den achten Tabellenplatz. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist Herne-Süd zu SW Eppendorf, gleichzeitig begrüßt Hattingen Vorwärts Kornharpen auf heimischer Anlage.