Bei TuS Bergeborbeck holte sich Blau-Weiß Mintard in der Bezirksliga eine überraschende 0:3-Schlappe ab.

Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Bergeborbeck wusste zu überraschen. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Mintard hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Blau-Weiß Mintard nahm diesmal Götze, Baffour und El Ouriachi aus der Startformation heraus und schickte dafür Kwiatkowski, Grötecke und Krause auf den Platz. Torlos ging es in die Kabinen. In der Halbzeit nahm Mintard gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Manuel Schulitz und Alfio Verzi für Marvin Robert und Nikolas Marvin Krause auf dem Platz. 70 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Bergeborbeck schlägt – bejubelten in der 60. Minute den Treffer von Hassan Al Hamad zum 1:0. Blau-Weiß Mintard musste den Treffer von Marius Topolko zum 2:0 hinnehmen (68.). Said Attouch, der von der Bank für Topolko kam, sollte für neue Impulse bei der TuS Bergeborbeck sorgen (88.). Attouch stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:0 für Bergeborbeck her (90.). Am Schluss gewann die TuS Bergeborbeck gegen Mintard.

Durch den klaren Erfolg über Blau-Weiß Mintard ist Bergeborbeck weiter im Aufwind. Mit drei Punkten im Gepäck schiebt sich die TuS Bergeborbeck in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz.

Mintard baute die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die Mintarder bisher 16 Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. Blau-Weiß Mintard hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Am Mittwoch muss Bergeborbeck bei der SSVg Velbert 2 ran, zeitgleich wird Mintard vom VfB Lohberg in Empfang genommen.