Wenn sich am Dienstag ab 19.30 Uhr im Stadion am Zoo der Wuppertaler SV und Rot-Weiss Essen im Halbfinale des Niederrheinpokals gegenüber stehen, ist eine geile Kulisse garantiert.

Stand Freitagnachmittag, 18.30 Uhr, waren für die Partie bereits insgesamt 9.316 Tickets verkauft. Von den 5.000 an RWE gegangenen Tickets sind nach Informationen des WSV-TV ungefähr 3.000 an den Fan gebracht worden. Es wird damit gerechnet, dass an die 4.000 RWE-Anhänger ihre Mannschaft nach Wuppertal begleiten werden.

Damit wird es wohl nichts mit einem ausverkauften Stadion am Zoo zum Derby der beiden Regionalliga-Kontrahenten - aktuell fasst das Stadion am Zoo 23.067 Besucher. Derzeit rechnet der WSV mit 13.000 bis 15.000 Besuchern. Zur Erinnerung: Das Meisterschaftsspiel in der Regionalliga haben 12.314 Anhänger besucht. Diese Zahl würden die Bergischen gerne knacken.

Wie viele Zuschauer letztendlich der Begegnung beiwohnen werden, weiß natürlich auch Wuppertals Trainer Stefan Vollmerhausen nicht. Aber, dass die Kulisse für sein Team kein Nachteil sein wird, davon geht er aus. „Ein Heimvorteil bei so einem Spiel ist immer schön“, nickt er. „Nicht nur die Mannschaft, der ganze Verein und die Stadt freuen sich auf diese Begegnung.“

Dass seine Mannschaft mit den Fans im Nacken leicht favorisiert sei, lässt er aber nicht gelten: „Warum sollten wir der Favorit sein? Weil RWE einen Etat von 2,2 Millionen Euro hat und wir von 600.000 Euro?“, stichelt er ein wenig in Richtung des Tabellennachbarn. „RWE hat genauso viele Punkte geholt wie wir. Ich denke, das Spiel ist völlig offen.“ Immerhin kann er am Dienstag voraussichtlich wieder auf Gaetano Manno zurückgreifen, der seine Oberschenkelprobleme bis dahin überwunden haben dürfte.