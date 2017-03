Die Borussia-Reserve hat am 26. Spieltag eine 1:3-Niederlage gegen Rot-Weiß Oberhausen kassiert. Das Aufstiegsrennen könnte nach dem Negativlauf in weite Ferne geraten.

Die Gladbacher Reserve befindet sich im Negativtrend. Im neuen Jahr gab es erst einen Punktgewinn beim 0:0-Remis gegen Fortuna Düsseldorf II - eine schlechte Bilanz für das Team um Trainer und Gladbacher Ikone Arie van Lent. Die Borussen stehen trotzdem noch auf dem dritten Tabellenplatz und befinden sich in enger Konkurrenz zu Borussia Dortmund II und Spitzenreiter Viktoria Köln. Rechnerisch ist der Aufstieg noch drin - wohl aber nicht, falls es für Gladbach leistungsmäßig weiter abwärts geht. Wobei die Leistung keineswegs besonders negativ hervorzuheben ist. Allerdings strichen bisher die Gegner die Punkte ein. So auch in Oberhausen.

Bilal Sezer war nach dem Spiel beeindruckt von der Leistung der Hausherren: „RWO stand sehr kompakt hinten. Es war schwierig, da Mittel und Wege zu finden, um mal durchzukommen. Und dann machen sie mit der ersten Chance das Tor, das haben sie gut gemacht, das muss man anerkennen.“ Es war sogar eher eine Halbchance, die allerdings Alexander Scheelen durch einen flachen und platzierten Schuss aus etwa 22 Metern in den Führungstreffer ummünzte. Zuvor hatte Yeboah die Riesenchance, bugsierte den Ball vorbei an Udegbe - scheiterte aber an Steurer auf der Linie.

Der türkische Mittelfeldstratege resümierte die zweite Hälfte: „Wir kamen gut aus der Kabine, da war Oberhausen nicht so dominant, die Chancen hätten wir ausnutzen müssen. Und dann kontern sie einfach gut und machen auch die Tore. Dann wird’s halt schwierig.“ Die Treffer zum 2:0 und 3:0 fielen innerhalb von zwei Minuten. Ein harter Knockout für van Lents Truppe, auch der Anschlusstreffer durch Kraus in der 74. Minute blieb bloße Ergebniskosmetik.

Wenn wir hinten nicht gut stehen, hilft es uns auch nicht, wenn wir vorne Tore machen.

Bilal Sezer

Für den 23-Jährigen ist klar: Es muss an der Abwehrarbeit geschraubt werden. „Um diesem Negativtrend entgegenzuwirken, müssen wir in der Defensive mehr arbeiten. Offensiv haben wir viel Qualität, aber wenn wir hinten nicht gut stehen, hilft es uns auch nicht, wenn wir vorne Tore machen.“ Eine Analyse, auf die die 3:1-Niederlage genau passt. Nächste Woche geht es für Gladbach in den Tabellenkeller zu Rot Weiss Ahlen, die auf dem sechzehnten Rang stehen.