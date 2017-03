Viktoria Köln hat das Spitzenspiel des 26. Spieltages in der Regionalliga West bei der U23 von Borussia Dortmund mit 3:2 (0:1) gewonnen und baut die Tabellenführung aus.

17 Grad Celsius, Sonnenschein und keine Überschneidung mit den Profis. Die perfekte Ausgangslage für ein Fußballfest in der Regionalliga. Es wurde viel geredet im Vorfeld des Krachers zwischen der U23 des BVB und Tabellenführer Viktoria Köln. BVB-Torwart Hendrik Bonmann fasste sich zwei Tage vor der Partie sogar ein Herz, indem er versuchte über ein Video auf seiner Facebookseite noch mehr Fans für das Spitzenspiel zu generieren und schien damit nicht schlecht gefahren zu sein. Das Stadion war voll, aber ausgerechnet Bonmann war es, dem der entscheidende Patzer unterlief.

6000 Fans machten sich in die altehrwürdige Dortmunder Kampfbahn auf, um sich das Regionalliga-Spektakel nicht entgehen zu lassen und durften beim Einlass noch eine Bratwurst mehr genießen, da die Partie aufgrund des hohen Zuschaueraufkommens 15 Minuten später angepfiffen wurde.

Die BVB-Fans eröffneten die um 14.15 Uhr angepfiffene Partie mit einer Choreographie, geschmückt mit gold-schwarzen Fahnen, um ihre Mannschaft von der ersten Minute an heiß zu machen - was zunächst gelingen sollte. Gerade einmal zehn Minuten waren gespielt, als der wiedergenesene Lars Dietz Lars Dietz» zum Profil nach einer butterweichen Ecke von Massih Wassey Massih Wassey» zum Profil zur frühen Dortmunder Führung einnickte.

Beide Teams agierten von der ersten Minute an extrem körperbetont, sodass Schiedsrichter Andreas Steffens bereits nach 15 Minuten dreimal den gelben Karton verteilen musste.

Die Viktoria tat sich im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs enorm schwer, Torchancen zu kreieren, da die BVB-Defensive um Christioph Zimmermann und Patrick Mainka in der Innenverteidigung zum einen zunächst sicher stand und der BVB mit elf Mann clever verteidigte. So blieb die Borussia über Standards auch weiterhin brandgefährlich und hätte durch Hamadi Al Ghaddioui (24.) und Zimmermann Christoph Zimmermann» zum Profil (40.) auf 2:0 erhöhen können. Echte Torchancen auf Seiten des Spitzenreiters gab es im ersten Durchgang nicht zu verbuchen. Stattdessen ging es mit dem verdienten 1:0 für die Hausherren zum Pausentee.

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer eine völlig andere Viktoria und ein völlig anderes Spiel. Die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen kam wie die Feuerwehr aus der Kabine und erzielte durch Felix Backszat Felix Backszat» zum Profil in der 51. Spielminute per Kopfball nach einer Ecke das 1:1. Danach überschlugen sich die Ereignisse! Erst gelang Al Ghaddioui Hamadi Al Ghaddioui» zum Profilpostwendend per Schuss aus spitzem Winkel die erneute Führung (57.). Unmittelbar nach dem Anstoß der Gäste konnte Marcel Gottschling Marcel Gottschling» zum Profil die Domstädter erneut per Abstauber zurück in die Partie bringen (58.).

Köln verbuchte im zweiten Durchgang deutlich mehr Ballbesitz als der BVB und hätte mit etwas mehr Glück durch einen satten Linksschuss von Kapitän Mike Wunderlich direkt nach dem Ausgleich in Führung gehen können, doch dieser traf nur die Latte. Als das Spiel nach 75 Minuten ein wenig an Fahrt verloren hatte und der eine oder andere mit einem möglichen Remis rechnete, ereignete sich die wohl kurioseste Szene der Partie. Wunderlich spitzelte einen Ball aus dem Mittelfeld noch in Richtung Tor und drehte bereits hoffnungslos wieder ab, als BVB-Keeper Hendrik Bonmann den Ball lang nach vorne schlagen wollte, aber über das Leder trat und Viktoria Köln so die 3:2 Führung bescherte.

Ausgerechnet dieser unglückliche Patzer sollte das Spitzenspiel am Ende für Spitzenreiter Viktoria Köln entscheiden, der nun mit sechs Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Dortmund ein kleines Polster aufgebaut hat. Am kommenden Spieltag geht es für die Viktoria gegen die Zweitvertretung von Schalke 04, der BVB muss bei Fortuna Düsseldorf II ran.

BVB Trainer Daniel Farke zeigte sich sichtlich enttäuscht von der Niederlage seiner Mannschaft: "Es fällt mir schwer, das alles in Worte zu fassen. Ich habe hier zuhause noch keine Niederlage erlebt und es fühlt sich definitiv nicht gut an. Wir waren unfassbar nervös. Die Stärken, die uns normal auszeichnen, konnten wir nicht auf den Rasen bringen. Das war unser schlechtestes Saisonspiel. Ich habe uns wirklich fußballerisch noch nie so schlecht gesehen. Wir haben in der ersten Halbzeit ein starkes Spiel gemacht und super verteidigt, wir ließen keine richtige Torchance zu. Das Spiel musste nach dem ersten Durchgang klar für uns entschieden sein, denn wir hatten genug Chancen. Die Gegentore verteidigten wir einfach nicht gut und wir hatten viel Slap-Stick in unserem Spiel. Das 3:2 war einfach unglücklich. Hendrik wollte den Ball lang schlagen, dann tippte er durch einen Platzfehler auf - das ist halt manchmal einfach so. Nuri Sahin und Sven Bender haben unter der Woche super bei uns trainiert. Aber aufgrund leichter Blessuren hätte es keinen Sinn gemacht sie zu bringen. Es gibt keine Vorab-Vereinbarungen darüber, wer spielt und wer nicht.

Sein Gegenüber, Viktoria-Coach Marco Antwerpen, war überglücklich:" Wir sind unglaublich schwach gestartet und spielten eine schwache erste Halbzeit. Dann kamen wir raus und drehten komplett die Partie. Hinten raus hatten wir mit dem Platzfehler natürlich enorm viel Glück. Für Hendrik ist das bitter, aber das steckt er weg. Wir machten aber dennoch in dieser Szene viel Druck auf den Ball und pressten super. Am Ende ging der Sieg in Ordnung.