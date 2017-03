Zahlreiche Spieler des FC Schalke 04 sind aktuell für ihre Nationalmannschaften im Einsatz. So liefen die Spiele am Freitag.

Guido Burgstaller ist zurück in der Nationalmannschaft von Österreich. Der Angreifer, der seit seinem Winter-Wechsel von Nürnberg zu S04 überzeugen konnte und bereits vier Treffer in neun Bundesliga-Spielen erzielte, durfte gegen Moldawien von Beginn an spielen und wurde erst in der Schlussphase ausgewechselt. Die Tore beim 2:0-Erfolg schossen andere: Marko Arnautovic und der Hannoveraner Martin Harnik.

Auch Eric-Maxim Choupo-Moting gab sein Comeback. Beim 1:0-Sieg von Kamerun in Tunesien durfte er in der zweiten Hälfte mitspielen. Das Tor des Tages fiel schon vor der Pause, Vincent Aboubakar war zur Stelle.

Avdijaj debütiert für den Kosovo

Für Yevhen Konoplyanka gab es nichts zu bejubeln. Der Flügelspieler stand bei der 0:1-Niederlage seiner Ukrainer in Kroatien über 90 Minuten auf dem Rasen. Nikola Kalinic besorgte den Treffer. In der WM-Quali-Gruppe I überholte Island die Ukraine durch einen 2:1-Erfolg über den Kosovo, für den erstmals Donis Avdijaj auflief. Der Stürmer kam nach 74 Minuten ins Spiel.

Beim 1:0-Sieg der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen England (Torschütze: Nadiem Amiri) spielte Max Meyer 68 Minuten lang mit, Thilo Kehrer wurde drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit eingewechselt. Leon Goretzka bekam eine Pause.