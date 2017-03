Fünfmal in Folge ungeschlagen, dreimal zuletzt ohne Sieg. Ob die derzeitige Serie positiv oder negativ ist, weiß auch RWE-Stürmer Marcel Platzek nicht so genau.

Platzek ist das Herzstück von Rot-Weiss Essen. Der Stürmer führt nicht nur die Statistik der Torschützen und Torvorbereiter an, sondern ist auch derjenige mit den meisten Einsatzminuten. Nach dem 0:0 beim SC Verl trottete der gebürtige Moerser mit hängendem Kopf und hängenden Schultern vom Platz. In sich gekehrt und verärgert, dass es wieder einmal nur zu einem Unentschieden gereicht hat.

Es ist wie die Frage, ob das Glas halbleer oder halbvoll ist. Seit fünf Spielen hat Rot-Weiss Essen nicht mehr verloren. In dieser kleinen Serie gab es allerdings auch nur einen Sieg. Kann also die Mannschaft von der Hafenstraße aus dieser Partie nun Schwung mit ins Niederrheinpokal-Halbfinale gegen den Wuppertaler SV nehmen oder war das ein erneuter Nackenschlag? "Die Null steht, das ist wichtig. Wenn wir ein Tor geschossen hätten, wären wir als Sieger vom Platz gegangen", lautete Platzeks einfache Rechnung im Nachhinein.

Genug Möglichkeiten dazu hatte der RWE auch in Ostwestfalen. Aber, betont Platzek: "Wie schon so oft, war das im letzten Drittel einfach zu wenig." Ob aber nun - vor allem mit kleinem Vorausblick auf Dienstag - das berühmte Wasserglas halbvoll oder halbleer ist? Platzek: "Wir haben nicht verloren, das ist okay, aber das interessiert uns eigentlich gar nicht. Ich würde lieber gewinnen, anstatt immer nur einen Punkt mitzunehmen."

Die gute Nachricht: Am Dienstag wird es definitiv einen Sieger geben. Und es gibt eben auch etwas, worauf die Essener aufbauen können. "Wenn die Null wieder steht, sieht es schon gut aus", weiß der 26-Jährige. "Die Fans haben uns bereits heiß gemacht. Wir wissen, worum es geht und wir wollen auf jeden Fall in den DFB-Pokal. Wir werden in Wuppertal alles raushauen."

Und spätestens dann wird sich auch die leicht philosophische Frage beantworten. Zumindest in Bezug auf die derzeitige Situation bei RWE.