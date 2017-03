Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen verliert seinen U19-Trainer Mike Tullberg. Der Ex-Profi hat ein lukratives Angebot aus seiner Heimat Dänemark angenommen.

Tullberg wird einen langfristigen Vertrag in seiner Heimat beim dänischen Erstligisten Aarhus GF unterschreiben. Für den Klub aus der zweitgrößten Stadt Dänemarks war der 31-Jährige schon zu seiner aktiven Laufbahn tätig. Ab der kommenden Saison fungiert er als Cheftrainer der erfolgreichen U19, die mehrere Junioren-Nationalspieler stellt. Gleichzeitig beginnt er dort im Januar seine Ausbildung zum Fußballlehrer. "Das ist ein riesen Verein und eine tolle Gelegenheit. Es ist der nächste Schritt in meiner Karriere. Dieses Angebot musste ich annehmen", begründet Tullberg auf RevierSport-Nachfrage seinen Entschluss.

Auch Angebote aus Deutschland lagen vor

Der ehemalige Stürmer, der seine Spielerkarriere aufgrund anhaltender Knieprobleme im Jahr 2012 beenden musste, hätte die Oberhausener zum Saisonende auch in eine andere Richtung verlassen. Tullberg lagen auch aus Deutschland interessante Offerten vor. "Da waren einige Anfragen dabei, die mich stolz gemacht haben", sagt er.

Seit März 2014 ist der Däne für die A-Jugend der Kleeblätter zuständig. Nach dem unvermeidbaren Abstieg im Sommer 2014 führte er RWO nach zwei Jahren zurück in U19-Bundesliga. In dieser Saison stecken die Oberhausener erwartungsgemäß im Abstiegskampf, haben fünf Spieltage vor dem Ende der Spielzeit noch alle Chancen, die höchste deutsche Jugend-Spielklasse zu halten. Am kommenden Sonntag (11 Uhr) kann seine Mannschaft zudem in das Halbfinale des Niederrheinpokals einziehen. Gegner ist der Lokalrivale Rot-Weiss Essen. Tullberg freut sich auf seine letzten Aufgaben als RWO-Trainer: "Ich möchte mich so gut wie möglich verabschieden. Der Verein hat mit vor drei Jahren die Chance gegeben, als Trainer zu arbeiten. Dafür bin ich RWO sehr dankbar."