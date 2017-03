Am kommenden Dienstag (19:30 Uhr) treffen der Wuppertaler SV und Rot-Weiss Essen im Niederrheinpokal-Halbfinale aufeinander. Vier Tage vorher gibt es den ersten Aufreger.

Das Duell der beiden Regionalliga-Rivalen erhitzt die Gemüter der Anhängerschaft. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte den Vorplatz des Wuppertaler Zoo-Stadions mit Graffiti beschmiert. Ein Foto erreichte unsere Redaktion am Freitagmorgen.

Wie RS aus sicherer Quelle erfuhr, handelt es sich bei den Tätern um Fans des Pokal-Gegners Rot-Weiss Essen. Denn auf dem linken Kassenhäuschen prangt das RWE-Zeichen in den rot-weißen Vereinsfarben. Ebenfalls deutlich sichtbar sind wüste Beschimpfungen in Richtung der Wuppertaler. "Scheiß WSV" ist dabei noch die harmloseste Botschaft.

Ein Sprecher der Wuppertaler Geschäftsstelle bestätigte den Vorfall gegenüber dieser Redaktion. "Ja, das stimmt. Wir wurden heute Morgen nicht unbedingt angenehm überrascht. Um den Vorfall wird sich nun die Stadt Wuppertal kümmern müssen."

5000 Essener werden erwartet

Doch auch von Seiten der WSV-Fans gibt es im Vorfeld keine versöhnlichen Worte. Auf der Homepage der Ultras Wuppertal wurde am Donnerstag ein geschmackloser Bericht mit Beleidigungen unter der Gürtellinie verfasst. Nur einen Tag später folgte die Antwort der Essener.

Rund 5000 RWE-Fans werden am Dienstag im Wuppertaler Zoo-Stadion erwartet. 3000 Tickets konnten die Essener bereits zu Wochenbeginn absetzen. Für beide Vereine ist es der letzte sportliche Höhepunkt der laufenden Saison. In der Meisterschaft stehen beide im gesicherten Mittelfeld. Der Sieger des ersten Halbfinals dürfte nahezu sicher in der ersten Runde des DFB-Pokals stehen, sollte der MSV Duisburg das zweite Halbfinale (Dienstag, 2. Mai, 19:30 Uhr) beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen gewinnen.