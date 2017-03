Der VfL Bochum gewinnt an Planungssicherheit. Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler der Mannschaft hat seinen Vertrag verlängert.

Zweitligist VfL Bochum hat einen wichtigen Stammspieler an sich gebunden. Der Klub verlängerte den Vertrag mit Verteidiger Tim Hoogland um zwei Jahre bis Juni 2019. "Wir haben eine junge Mannschaft, deshalb ist es wichtig, den einen oder anderen Spieler im Team zu haben, der mit Ruhe und Übersicht agiert und die Youngster anleitet – sowohl auf dem Platz, als auch in der Kabine", kommentiert VfL-Sportvorstand Christian Hochstätter.

Der 31-Jährige spielt seit knapp zwei Jahren an der Castroper Straße. "Es ist eine spannende Aufgabe, als erfahrener Spieler in einem jungen Team mit Perspektive voranzugehen. Ich freue mich darüber, dass ich dies auch in den kommenden beiden Jahren beim VfL machen kann", erklärte der 56-malige Zweitliga-Spieler.