Schalkes Partie in Hannover ist ein Benefizspiel – worum geht es da eigentlich?

Die Partie in Hannover ist ein Benefizspiel – worum geht es? Alle Einnahmen kommen dem „PROjekt Bolzplatz“ in Hannover zugute, das Hannover 96 mit der Stadt Hannover ins Leben gerufen hat: Mit dem Erlös des Spiels werden Bolzplätze in Hannover instandgesetzt, so dass junge Freizeitfußballer dort wieder spielen können. Die Initiative zu dem Spiel kam von Schalkes Hauptsponsor Gazprom. Alt-Kanzler Gerhard Schröder, der bekannt gute Kontakte zu Gazprom hat, sitzt bei Hannover 96 im Aufsichtsrat.

Auftritte wie dieser in Hannover gehören für Schalke zur Zusammenarbeit mit dem Sponsor. „Wir setzen uns gemeinsam für verschiedene soziale Zwecke sowie gegen Ausgrenzung und für Fairness im Fußball ein“, sagt Burkhard Woelki von der Gazprom Germania.