Der TSV Marl-Hüls reist am Wochenende zu einem schweren Auswärtsspiel nach Neuenkirchen. Trainer Michael Schrank will mit seiner Elf unbedingt punkten.

Der TSV Marl-Hüls steht auf einem guten dritten Platz in der Oberliga Westfalen. Der Abstand zu den beiden Aufstiegsrängen ist dennoch groß. Zum Tabellenführer TuS Erndtebrück sind es neun Punkte und zum Tabellenzweiten Hammer SpVg derzeit zwei. Es könnten aber acht werden, wenn Hamm beide Nachholspiele gewinnt. Schrank schätzt das Aufstiegsrennen realistisch ein: „Der Abstand zu den Mannschaften ist utopisch. Wir achten nicht darauf, sondern schauen nur auf uns. Wir haben einen guten Lauf, den gilt es fortzusetzen. Dafür hängt sich jeder Spieler voll ins Zeug und gibt alles für den Erfolg.“

Zumal der Klub sowieso betont hat, dass er einen Aufstieg nicht annehmen würde: Schrank betont vor dem Auswärtsspiel dennoch ehrgeizige Ziele: „Wir wollen in Neuenkirchen unbedingt etwas mitnehmen und versuchen drei Punkte zu entführen. Daran werden wir alles setzen. Doch dieses Vorhaben wird nicht einfach. Gegen SuS Neuenkirchen ist es nie einfach. In den letzten Jahren haben wir fast immer verloren. Es ist ein unangenehmer Gegner, sehr zweikampfstark mit vielen großgewachsenen und kopfballstarken Gegenspielern. Deswegen bin ich auch mit einem Punkt mehr als zufrieden. “

Die Aussage von Schrank wird durch die Statistik bestätigt. Im letzten Jahr war für den TSV gegen Neuenkirchen nichts zu holen. Im Hinspiel bei SuS gab es eine 1:5-Klatsche und im Rückspiel eine 2:4-Niederlage.

Zuversichtlich stimmt Schrank dagegen mit Sicherheit das Hinspiel in dieser Saison. Dieses gewann man mit 5:3, doch Schrank kritisiert in diesem Spiel vor allem die Abwehrarbeit seiner Mannschaft: „Die Defensive geht bei den Stürmern los. Wir haben im Hinspiel zu viele individuelle Fehler in der Rückwärtsbewegung gemacht und so drei Gegentreffer gefressen.“ Der 51-Jährige sagt aber auch: „Das Hinspiel und das Spiel am Sonntag haben nichts miteinander zu tun. Es sind zwei völlig unterschiedliche Spiele.“ Helfen könnte im Rückspiel vor allem die Tore von Michael Smykacz. Mit 16 Toren führt die Torjägerliste der Oberliga an und ist der überragende Mann in den Reihen der Marler. Im Hinspiel konnte er viermal ins generische Tor einnetzen. Am Sonntag wären seine Tore auch von enormer Bedeutung.