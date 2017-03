Vor seinem Comeback in der österreichischen Nationalmannschaft setzt Guido Burgstaller auf das, was ihn auf Schalke stark gemacht hat:

Der Torjäger kündigte an, „das Selbstvertrauen von Schalke“ mit in das WM-Qualifikationsspiel gegen Moldawien mitnehmen zu wollen. Burgstaller hat in der Vergangenheit in neun Einsätzen noch kein Tor für Österreich erzielt, was Nationaltrainer Marcel Koller zu der Bemerkung veranlasste, man müsse den 27-Jährigen womöglich in ein blaues Schalke-Trikot stecken, damit er auch im Nationalteam treffe. Für Schalke traf Burgstaller, der im Januar vom 1. FC Nürnberg kam, schon sechsmal in 14 Pflichtspielen.