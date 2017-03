Die U21 des 1. FC Köln hat das Rheinderby der Reservemannschaften mit 2:1 (1:0) gegen Düsseldorf II für sich entschieden. Dabei half der unterlegenen Fortuna auch keine Überzahl.

Vor 300 Zuschauern im Paul-Janes Stadion sorgte besonders die Schlussphase für Aufregung. Nach einer Roten Karte für den Kölner Marcel Hartel (80.), der wegen einer Tätlichkeit an Gegenspieler Marlon Ritter des Feldes verwiesen worden war, und dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Fortuna durch Kianz Froese nur wenige Minuten zuvor (75.), drohte die Partie zugunsten der von Taskin Aksoy trainierten Düsseldorfer zu kippen.

Doch es kam anders. Unmittelbar nach dem Platzverweis verwertete der Kölner Nico Perrey einen Freistoß per Kopf zur erneuten Führung für die Gäste (80.). "Just in dem Moment, wo das Momentum auf unsere Seite zu sein scheint, kommt der Standard und wie wir das verteidigt haben, ist einfach nicht gut", kommentierte ein niedergeschlagener Aksoy die spielentscheidende Szene. Zum Platzverweis von Marcel Hartel, erklärte Patrick Helmes: "Marcel erklärte mir, dass er den Spieler nicht getroffen habe. Ich erwarte natürlich von Marcel, dass er sich als Profi fair verhält. Ich konnte noch nicht mit dem Schiedsrichter sprechen, daher weiß ich nicht genau, was vorgefallen ist."

In einer umkämpften Begegnung waren es die Kölner in Person von Michael Klauß, welche mit der Führung in der 25.Minute den besseren Start erwischen konnten. "Wir hatten bis zur Führung eine sehr gute Phase", erklärte Köln-Coach Patrick Helmes auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. In der Folge taten sich seine Schützlinge jedoch schwer, sodass die Hausherren große Teile des Spielgeschehens dominierten. "Wir haben das Spiel gut im Griff gehabt, haben das 1:1 gemacht. Wir hätten allerdings des Öfteren früher den Abschluss suchen müssen", klagte Aksoy.

"Ein letztendlich sehr glücklicher Sieg, den wir gerne mitnehmen", betonte Helmes gegenüber den Pressevertretern. Während seine U23 in der Tabelle nun weiter vorrückt, rutscht die Reserve der Fortuna immer tiefer in den Abstiegskampf. Die Fortuna trennen nur noch zwei Punkte auf die Zweitauswahl des FC Schalke 04. "Vielleicht haben wir zu viel klein, klein gespielt. Wir haben vieles versucht, haben das Spiel im Griff gehabt und hätten es definitiv nicht verlieren dürfen", erklärte Aksoy abschließend.