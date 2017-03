Vor dem Fußballklassiker Deutschland gegen England spielen britische Fans auf dem Alten Markt. Dann fällt ein Tor und riesiger Jubel bricht aus.

Was machen Fußballfans auf Auswärtstour um die Zeit bis zum Spiel zu überbrücken? Das ein oder andere Bierchen trinken, sich die Stadt anschauen, oder eben 'ne Runde kicken. Das dachten sich auch die Engländer vor dem Spiel am Mittwochabend in Dortmund.

Auf dem Alten Markt, einem zentralen Platz in der Dortmunder Innenstadt, spielen die Männer eine Runde Fußball. Dann fällt ein Tor und die Menge rastet regelrecht aus.

Wenn die Engländer heute Abend genauso gut drauf sind, kann sich Lukas Podolski auf ein stimmungsvolles Abschiedsspiel einstellen.