Während in den Profi-Ligen Länderspielpause angesagt ist, geht es in der Oberliga Westfalen knallhart weiter mit dem 24. Spieltag.

Unter anderem steht im unteren Mittelfeld das Duell zwischen dem 1. FC Kaan-Marienborn und dem SC Roland an. Doch auch in den oberen Tabellenregionen geht der Kampf um die Punkte weiter. Dabei ist die Hammer Spvg beim FC Brünninghausen zu Gast und der Tabellenführer aus Erndtebrück reist nach Paderborn.

Das Kellerduell an diesem Spieltag findet zwischen SuS Stadtlohn und ASC Dortmund statt. Vor allem für Stadtlohn wäre ein Sieg extrem wichtig, stehen sie doch punktgleich mit dem SC Paderborn II im direkten Kontakt zu den Abstiegsrängen. Am letzten Spieltag haben sie sich die Big Points gegen den direkten Konkurrenten aus Paderborn gesichert. An diesem Spieltag wird die Aufgabe nicht unbedingt leichter.

Den 24. Spieltag tippt Michael Schley (Geschäftsführer SuS Stadtlohn)