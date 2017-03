Nachdem es in den letzten fünf Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will der VfB 03 Hilden gegen den TV Jahn Hiesfeld in die Erfolgsspur zurückfinden.

Am letzten Spieltag kassierte Hilden die achte Saisonniederlage gegen den 1. FC Bocholt. Letzte Woche gewann Hiesfeld gegen den SC Düsseldorf-West mit 4:1. Damit liegt der TV Jahn Hiesfeld mit 29 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Im Hinspiel hatte der VfB 03 Hilden auswärts einen 2:1-Sieg davongetragen. Mit 32 Zählern aus 22 Spielen steht der Gastgeber momentan im Mittelfeld der Tabelle. Nach 22 ausgetragenen Partien ist das Abschneiden von Hiesfeld durchschnittlich: acht Siege, fünf Unentschieden und neun Niederlagen. Der Gast holte bisher nur 13 Zähler auf fremdem Geläuf. Der Hiesfelder steht aktuell auf Position zehn und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Kein einziger Sieg in den letzten fünf Spielen! Hilden kommt seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich dreimal die Punkte. Die passable Form des TV Jahn Hiesfeld belegen zehn Zähler aus den letzten fünf Begegnungen. Der VfB 03 Hilden hat Hiesfeld im Nacken. Der TV Jahn Hiesfeld liegt im Klassement nur drei Punkte hinter Hilden. Die Offensive des VfB 03 Hilden kommt torhungrig daher. Über zwei Treffer pro Match markiert die Hildener im Schnitt. Mit Hilden spielt Hiesfeld gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe – zumindest lässt der Blick auf die aktuelle Tabellenlage der beiden Mannschaften dies vermuten.

