Am kommenden Sonntag trifft Ratingen 04/19 auf TuRU Düsseldorf.

Die zehnte Saisonniederlage kassierte Ratingen am letzten Spieltag gegen den KFC Uerdingen. Düsseldorf trennte sich im vorigen Match 1:1 vom Cronenberger SC. TuRU kam im Hinspiel gegen Ratingen 04/19 zu einem knappen 2:1-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?

Ratingen ist im Fahrwasser und holte aus den jüngsten fünf Matchs neun Punkte. Mit 32 Zählern aus 22 Spielen steht der Gastgeber momentan im Mittelfeld der Tabelle.

Die volle Punkteausbeute sprang für TuRU Düsseldorf in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus. Der aktuelle Ertrag des Gasts zusammengefasst: siebenmal die Maximalausbeute, vier Unentschieden und elf Niederlagen. Auf des Gegners Platz hat Düsseldorf noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst acht Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert TuRU auf Platz zwölf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Insbesondere an vorderster Front kommt TuRU Düsseldorf nicht zur Entfaltung, sodass nur 22 erzielte Treffer auf das Konto von Düsseldorf gehen. TuRU steht vor einer schweren, aber nicht unmöglichen Aufgabe.