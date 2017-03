Am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr trifft der TuS Essen-West auf den 1.FC Kleve.

Essen-West musste sich am letzten Spieltag gegen PSV Wesel-Lackhausen mit 2:3 geschlagen geben. Kleve kam zuletzt gegen den VfL Repelen zu einem 0:0-Unentschieden. Das Hinspiel hatte der 1. FC Kleve zu Hause mit 2:0 gewonnen.

Der TuS Essen-West befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte. Die Bilanz des Gastgebers nach 22 Begegnungen setzt sich aus fünf Erfolgen, sechs Remis und elf Pleiten zusammen. Essen-West muss sich ohne Zweifel um seine Abwehr kümmern. Im Schnitt kassiert das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der TuS Essen-West findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Die formschwache Abwehr, die bis dato 46 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Essen-West in dieser Saison.

Nach 22 ausgetragenen Partien ist das Abschneiden von Kleve durchschnittlich: acht Siege, sechs Unentschieden und acht Niederlagen. Mit 30 Punkten auf der Habenseite steht der Gast derzeit auf dem neunten Rang. Mit dem 1. FC Kleve hat der TuS Essen-West einen auswärtsstarken Gegner (4-3-4) zu Gast. Die Vorzeichen deuten auf ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften.