Am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr trifft der VfL Kamen auf Viktoria Kirchderne.

Kamen gewann das letzte Spiel und hat nun 32 Punkte auf dem Konto. Gegen die TuS Ascheberg sprang für Kirchderne zuletzt eine Punkteteilung heraus (4:4). Im Hinspiel hatte der VfL Kamen auswärts einen 3:1-Sieg davongetragen.

Die Saison des Gastgebers verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt verbucht die Kamener neun Siege, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen.

Zuletzt gewann Viktoria Kirchderne etwas an Boden. Zwei Siege und zwei Unentschieden schaffte der Gast in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss der Aufsteiger diesen Trend fortsetzen. Bislang fuhr Kirchderne sieben Siege, fünf Remis sowie neun Niederlagen ein. Auf dem 13. Platz der Hinserie nahm man von Viktoria Kirchderne wenig Notiz. Der aktuell sechste Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. In der Fremde sammelte Viktoria Kirchderne erst elf Zähler.

Vor allem die Offensivabteilung von Kirchderne muss Kamen in den Griff kriegen. Im Schnitt trifft der Gegner mehr als zweimal pro Spiel. Die Vorzeichen sprechen für ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften.