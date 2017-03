Bei den Länderspielen in dieser Woche könnte Schalkes Sturm-Talent Donis Avdijaj sein Debüt für den Kosovo feiern:

Der 20-Jährige steht im Kader des Uefa-Neulings für das WM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Island. Avdijaj hatte in den Junioren-Teams stets für Deutschland gespielt. Die Nominierung kommt aber insofern jetzt überraschend, da Avdijaj zuletzt am Knie verletzt war und in der Länderspielpause wieder vorsichtig ins Training einsteigen sollte.

Als erstem Schalker steht in dieser Woche für Benedikt Höwedes am heutigen Mittwoch (20.45 Uhr in Dortmund gegen England) ein Länderspiel an. Am Sonntag (18 Uhr) spielt Deutschland dann in der WM-Qualifikation in Aserbaidschan.

Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf spielen mit Österreich am Freitag gegen Moldawien (WM-Quali) und am Dienstag gegen Finnland. Sead Kolasinac trifft mit Bosnien am Samstag auf Gibraltar (WM-Quali) und testet am Dienstag in Albanien. Yevhen Konoplyanka hat mit der Ukraine ein WM-Quali-Spiel in Kroatien (Freitag) und Eric Maxim Choupo-Moting spielt mit Kamerun in Tunesien (Freitag) und gegen Guinea (Dienstag in Brüssel). Leon Goretzka, Max Meyer und Thilo Kehrer sind bei der deutschen U21 (am Freitag gegen England, am Dienstag gegen Portugal).