Im Oktober 2016 sollte er schon sein Debüt geben, doch Peniel Mlapa reiste damals unverrichteter Dinge wieder ab.

Die Dokumente für die Spielgenehmigung fehlten, um seinen ersten Einsatz im A-Team Togos feiern zu dürfen. Im November hatte der Verband des westafrikanischen Landes seine Papiere immer noch nicht beisammen, und auf den Afrika-Cup im Januar verzichtete der Stürmer dann selbst. Mlapa ist für den VfL Bochum in dieser Saison nur schwer zu ersetzen, er wollte sich in der Wintervorbereitung ganz auf seinen Klub konzentrieren. Und auch in der ersten Länderspielphase 2017 wird Togo ohne den 26-Jährigen auskommen müssen. Mlapa verzichtet erneut auf die strapaziöse Länderspielreise, um beim VfL bis zur Partie in Sandhausen wieder in Zweitliga-Form zu kommen. Der Stürmer, mit sieben Treffern zweitbester Schütze hinter Johannes Wurtz (8), hatte sich ja in Stuttgart eine Sprunggelenkverletzung zugezogen und einige Trainingseinheiten verpasst. Zwar ist er wieder am Ball, muss aber ein wenig nachholen, zumal er ja am Sonntag gegen Aue wegen seiner fünften Gelben Karte ohnehin zusehen musste.

Auch Mlapa wird nicht entgangen sein, dass sein Kollege Nils Quaschner, mit dem er sich auch außerhalb des Rasens gut versteht, schwer tat auf seiner Stammposition. Nur zwei Spiele erst hat der Deutsch-Togolese verpasst in dieser Spielzeit. Gesundheit vorausgesetzt, besteht kein Zweifel daran, dass er in Sandhausen am 1. April (13 Uhr) wieder ins Auge des Sturms zurückkehrt.

Auf Länderspieltour sind derweil einige Talente. Pawel Dawidowicz spielt für Polens U21 gegen Tschechiens U21 (21./23. März). Für die deutsche U19-Auswahl ist Görkem Saglam am Ball. Das Team von Frank Kramer trifft am 23. März in Rüsselsheim auf Zypern (11 Uhr), am 25. März in Kelsterbach auf Serbien (11) und am 28. März in Frankfurt auf die Slowakei (17). Der ebenfalls nominierte Maxim Leitsch sagte ab, er ist leicht angeschlagen.

Mit der deutschen U18 in Frankreich unterwegs sind Ulrich Bapoh, Tom Baack und Torwart Niclas Thiede. Sie spielen in Chauny (23./18.30 Uhr) und in Laon (26./16 Uhr) jeweils gegen den Gastgeber. Vangelis Pavlidis kämpft mit Griechenlands U19 in der EM-Qualifikation - gegen die Ukraine, Finnland und Gastgeber Niederlande.