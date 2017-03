Nach dem 0:1 am Freitagabend in Wuppertal ist es geschehen: Borussia Dortmund II kassierte die erste Saison-Niederlage. Für Trainer Daniel Farke ärgerlich, aber kein Beinbruch.

"Natürlich verliert man nur sehr ungerne. Das ganze Wochenende ist man dann auch schlecht gelaunt. Auf der anderen Seite ist diese Rechnerei, wann wir das letzte Spiel verloren haben, endlich vorbei. Jetzt geht es weiter und wir freuen uns schon auf Samstag und den FC Viktoria Köln", sagt Farke.

Dass es nicht am Dienstag im zum vierten (!) Mal abgesagten Nachholspiel gegen die Sportfreunde Siegen weiter geht, nimmt Farke mit Humor: "Das ist schon ein Treppenwitz. Am Montag wollte ich die Mannschaft zum vierten Mal auf den Gegner vorbereiten und die Sportfreunde analysieren. Aber das Spiel wurde wieder abgesagt. Ich versuche mich nicht zu ärgern, weil es nichts bringt. Wir haben darauf keinen Einfluss und können es nicht ändern."

So gilt der Fokus dem FC Viktoria. Für Farke waren und sind die Kölner der Meisterschaftsfavorit Nummer eins. Dem Dortmunder Fußballlehrer gefällt es, dass die Viktoria aus ihren Aufstiegsplänen kein Geheimnis machen. "Ich mag es nicht, wenn Mannschaften sich künstlich gegen die Favoritenrolle wären. Die Viktoria hat es und tut es nicht. Das macht sie wieder sympathisch", findet Farke.

Sympathie hin oder her: Am Samstag will der BVB II zurück in die Erfolgsspur und punktemäßig mit dem Spitzenreiter aus Köln gleichziehen. Farke: "Ich erwarte eine enge hart umkämpfte Parte. Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir am Ende feiern." Aufgrund des Länderspiel-Wochenendes haben die ersten drei Profiligen spielfrei und der BVB II erhofft sich eine große Unterstützung durch seine Anhänger.