PSV Wesel-Lackhausen verbucht wichtige Punkte im Kellerduell gegen den TuS Essen-West durch einen 3:2-Erfolg.

Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte Essen-West für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 2:1.

Wesel startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Grunwald und Vos für Giese und Abel. Auch der TuS Essen-West stellte um und begann mit Sous, Bönisch und Borkowski für Weber, Kadrijaj und Schraven. Admir Begic brachte Lackhausen in der 25. Minute nach vorn. In der 34. Minute brachte Kevin Zamkiewicz den Ball im Netz des Gastgebers unter. Sükrü Bayar versenkte die Kugel zum 2:1 (36.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Anstelle von Marvin Grunwald war nach Wiederbeginn Viktor Klejonkin für PSV Wesel-Lackhausen im Spiel. Nico Giese schockte Essen-West und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Wesel (65./87.). Letztlich feierte Lackhausen gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Big Points und trug einen Sieg davon.

Drei Spiele ist es her, dass der PSV zuletzt eine Niederlage kassierte. Trotz der drei Zähler macht die Weseler im Klassement keinen Boden gut. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von PSV Wesel-Lackhausen ist deutlich zu hoch. 58 Gegentreffer – kein Team der Landesliga Niederrhein 2 fing sich bislang mehr Tore.

Die Abwehrprobleme des TuS Essen-West bleiben akut, sodass der Gast weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die formschwache Abwehr, die bis dato 46 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Essen-West in dieser Saison. Am nächsten Sonntag (15:15 Uhr) reist Wesel zur SF Königshardt, am gleichen Tag begrüßt der TuS Essen-West den 1. FC Kleve vor heimischem Publikum.