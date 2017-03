Der Duisburger SV 1900 und die SF Königshardt verließen den Platz beim Endstand von 2:0.

Auf dem Papier ging Duisburg als Favorit ins Spiel gegen Königshardt – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte die SFK mit 2:1 gewonnen.

Der DSV begann mit der selben Aufstellung wie am letzten Spieltag. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 47. Minute brachte Murat Kara den Ball im gegnerischen Tor zur Führung des Duisburger SV 1900 unter. In der 68. Minute stellte die SFK personell um: Per Doppelwechsel kamen Marco Matuszzak und Daniele Kowalski auf den Platz und ersetzten Tobias Biegierz und Denis Karic. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Emre Camdali, der das 2:0 aus Sicht von Duisburg perfekt machte (90.). Am Ende stand der Gastgeber als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Durch den klaren Erfolg über die SF Königshardt ist der DSV weiter im Aufwind. Der Sieg über Königshardt, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den Duisburger SV 1900 von Höherem träumen.

Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei der SFK noch ausbaufähig. Nur drei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Die SF Königshardt musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Königshardt insgesamt auch nur fünf Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Insbesondere an vorderster Front liegt bei der SFK das Problem. Erst 21 Treffer markierte die SF Königshardt – kein Team der Landesliga Niederrhein 2 ist schlechter. Der SV Schwafheim tritt am kommenden Sonntag bei Duisburg an, Königshardt empfängt am selben Tag PSV Wesel-Lackhausen.