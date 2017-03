Das Ergebnis des Spiels zwischen dem SV Sonsbeck und Arminia Klosterhardt lautete 3:1.

Pflichtgemäß strich Sonsbeck gegen Klosterhardt drei Zähler ein. Vor heimischem Publikum hatte sich die Arminia einen Punkt beim Stand von 1:1 gesichert.

Sonsbeck brachte im Vergleich zum letzten Spiel Terfloth, Vengels und Schneider für Maas, Kremer und Schütze von Beginn an. Der SV Sonsbeck ging durch Daniel Beine in der 37. Minute in Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Gastgeber mit einer Führung in die Kabine ging. In Durchgang zwei lief Jonas Gerritzen anstelle von Beine für Sonsbeck auf. Für das 2:0 des SV Sonsbeck zeichnete Felix Terlinden verantwortlich (52.). Die Sonsbecker baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 3:0 für Sonsbeck durch ein Eigentor von Arminia Klosterhardt in der 69. Minute. David Nyenhuis versenkte den Ball in der 70. Minute im Netz des SV Sonsbeck. Insgesamt reklamierte Sonsbeck gegen Klosterhardt einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den SV Sonsbeck. Lediglich sieben Punkte holte man. Nach dem klaren Erfolg über die Arminia festigt der SV Sonsbeck seine Tabellenposition.

Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Arminia Klosterhardt nur vier Zähler. Klosterhardt musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Arminia insgesamt auch nur fünf Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Sonsbeck – Arminia Klosterhardt bleibt weiter unten drin. Die Ausbeute der Offensive ist bei Klosterhardt verbesserungswürdig, was man an den erst 25 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Nächster Prüfstein für den SV Sonsbeck ist auf gegnerischer Anlage der SV Straelen (Sonntag, 15:00 Uhr). Die Arminia misst sich am gleichen Tag mit dem FSV Duisburg.