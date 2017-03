Sterkrade 06/07 und der VfR Bottrop-Ebel lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete.

Gegen Bottrop-Ebel setzte es für Sterkrade eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel beim VfR hatte 06/07 schlussendlich mit 3:0 gewonnen.

Sterkrade 06/07 nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Bayram und Harder statt Ünal und Weinknecht. Auch der VfR Bottrop-Ebel tauschte auf vier Positionen. Dort standen Akan, Kocan, Yalcin und Didar für Candir, Harputlu, Dönmez und Yilmaz in der Startformation.

Mirac Yalcin brachte Bottrop-Ebel in der 36. Minute in Front. Ein Tor mehr für den Gast machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. In der Halbzeit nahm Sterkrade gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Merih Copur und Christian Bohr für Klaus-Peter Müller und Damian Vergara Schlootz auf dem Platz. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 48. Minute gelang Marcel Brenne der Ausgleichstreffer für den Gastgeber. Müller machte in der 56. Minute das 2:1 von 06/07 perfekt. Für Sterkrade 06/07 nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Oktay Cin drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (86./90.) und sicherte dem VfR einen Last-Minute-Sieg. Am Ende punktete der VfR Bottrop-Ebel dreifach bei Sterkrade.

06/07 bleibt das Pech treu, was die fünfte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt. Trotz der Niederlage behält die Sterkrader den achten Tabellenplatz.

Nach fünf sieglosen Spielen ist Bottrop-Ebel wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Der Aufsteiger bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und 15 Pleiten. Im Tableau hat der Sieg des VfR keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 17. Auf den VfR Bottrop-Ebel passt das unschöne Attribut „Schießbude der Liga“ – im bisherigen Saisonverlauf musste die Bottroper bereits 76 Gegentreffer hinnehmen. Nächster Prüfstein für Sterkrade 06/07 ist der SC 26 Bocholt auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:00). Bottrop-Ebel misst sich zur selben Zeit mit Fortuna Bottrop.