Die SF Hamborn 07 verbuchte einen 1:0-Arbeitssieg.

Die Überraschung blieb aus: Gegen den Gastgeber kassierte 08/29 Friedrichsfeld eine Niederlage. Im Hinspiel war Friedrichsfeld mit 0:5 krachend untergegangen. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Kai-Stefan Neul stellte schließlich in der 60. Minute vom Elfmeterpunkt den 1:0-Sieg für Hamborn sicher. Mit Ablauf der Spielzeit schlug die Löwen 08/29 Friedrichsfeld 1:0.

Die SF Hamborn 07 setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon 22 Siege auf dem Konto. Hamborn mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Bei der Löwen greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 14 Gegentoren stellt die SF Hamborn 07 die beste Defensive der Bezirksliga Niederrhein 5.

Trotz der Niederlage behält Friedrichsfeld den neunten Tabellenplatz. In Fahrt ist 08/29 Friedrichsfeld aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Bei Hamborn dagegen läuft es mit aktuell 66 Zählern wie am Schnürchen. Während die Löwen am nächsten Samstag (16:30 Uhr) bei Genc Osman Duisburg gastiert, steht für Friedrichsfeld einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit RWS Lohberg auf der Agenda.