DJK SF Lowick holt die Big Points im Kellerduell gegen Olympia Bocholt durch einen 2:0-Sieg.

Bocholt erlitt gegen Lowick erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel war Olympia mit 1:6 krachend untergegangen.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete DJK SF Lowick mit drei Änderungen. Diesmal begannen Gries, Boland und Heveling für Lamers, Fischer und Ternes. Auch Olympia Bocholt baute die Anfangsaufstellung auf vier Positionen um. So spielten Gries, Geven, Baumhove und Haltermann anstatt Wittkopp, Steigerwald, Barnycz und Degeling.

Tim Fehlings, der von der Bank für Oliver Ebbing kam, sollte für neue Impulse bei Lowick sorgen (40.). Bis zur Pause gelang es keinem Team, den Ball im gegnerischen Tor zu platzieren, und so gingen die beiden Kontrahenten torlos in die Kabinen. Als Masod Logman in der 58. Minute für Niklas Geven auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. 100 Zuschauer waren gekommen, um möglichst viele Tore zu sehen, doch bisher: Fehlanzeige! In der 90. Minute dann endlich die Erlösung – Ralph Vennemann traf zum 1:0 für DJK SF Lowick. Fehlings stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für den Gastgeber her (90.). Schließlich erlitt Bocholt im direkten Aufeinandertreffen mit dem Abstiegskonkurrenten eine deutliche Niederlage.

In den letzten fünf Spielen war für Lowick noch Luft nach oben. Sieben von 15 möglichen Zählern sammelte DJK SF Lowick ein. Lowick bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und 13 Pleiten. Die drei Punkte bringen für DJK SF Lowick keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition.

Die Situation von Olympia ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Lowick handelte man sich bereits die achte Niederlage am Stück ein. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und Olympia Bocholt hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. Mit 96 Toren fing sich der Gast die meisten Gegentore in der Bezirksliga Niederrhein 5. Am kommenden Sonntag trifft DJK SF Lowick auf den VfB Bottrop, Bocholt spielt am selben Tag gegen DJK Vierlinden.