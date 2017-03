Am kommenden Samstag trifft Hedefspor Hattingen auf den SSV Buer.

Während Hattingen nach dem 4:0 über Firtinaspor Herne mit breiter Brust antritt, musste sich Buer zuletzt mit 1:2 geschlagen geben. Gelingt Hedefspor die Revanche? Im Hinspiel kassierte der Gastgeber eine knappe Niederlage gegen den SSV Buer.

Zuletzt lief es recht ordentlich für Hedefspor Hattingen – zehn Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag. Die Zwischenbilanz des Absteigers liest sich wie folgt: vier Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. Die Hattinger befindet sich derzeit im Tabellenkeller.

Buer verlor in den letzten Wochen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte ein. Acht Siege und vier Remis stehen acht Pleiten in der Bilanz des Gasts gegenüber.

Viele Auswärtsauftritte des Aufsteigers waren bislang von Erfolg gekrönt – gute Voraussetzungen für das Match bei Hattingen. Die Vorzeichen versprechen ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften.