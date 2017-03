Der FC Hillerheide macht im Kellerduell gegen die Spvgg Herten eine schlechte Figur und verliert mit 2:5.

Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Herten wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatte Hillerheide einen Erfolg geholt und einen 4:1-Sieg zustande gebracht.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete die Spvgg Herten mit drei Änderungen. Diesmal begannen Franke, Schmitz und Eilert für Auras, Bergmannshoff und Günther. Auch der FC Hillerheide baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Özkaya, Altunok und Mahlmeister anstatt Kruppa, Gläßer und Such.

Ein Doppelpack brachte Herten in eine komfortable Position: Tim Meier war gleich zweimal zur Stelle (6./20.). Moritz Bleyer, der von der Bank für Matthias Fabich kam, sollte für neue Impulse bei Hillerheide sorgen (28.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Alexander Eilert den Vorsprung der Spvgg Herten auf 3:0 (40.). Das überzeugende Auftreten des Gastgebers fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Zum Seitenwechsel ersetzte Julian Michalski vom FC Hillerheide seinen Teamkameraden Yannik Außem. Selbstbewusst kam Herten aus der Pause. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit schoss Jan-Niklas Lobert das Tor zum 4:0 (46.). In der 61. Minute brachte Sinan Özkaya den Ball im Netz der Spvgg Herten unter. Die letzten Zweifel der 90 Zuschauer am Sieg von Herten waren ausgeräumt, als Meier in der 62. Minute das 5:1 schoss. Der Treffer von Bleyer wenige Minuten vor dem Abpfiff brachte den Endstand herbei (84.). Im Endeffekt kassierte Hillerheide gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf eine schmerzliche Niederlage.

Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei der Spvgg Herten noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Die Hertener verbucht drei Punkte und verlässt damit die letzte Tabellenposition.

Für den FC Hillerheide sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus. Die Abwehrprobleme des Gasts bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Kommende Woche tritt Herten bei der SuS Waltrop an (Sonntag, 15:00 Uhr), parallel genießt Hillerheide Heimrecht gegen Westfalia Huckarde.