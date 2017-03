Mit 1:5 verlor der VfB Lünen am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Westfalia Wethmar.

Die Überraschung blieb aus: Gegen Wethmar kassierte Lünen eine deutliche Niederlage. Vor heimischem Publikum hatte sich Westfalia Wethmar einen Punkt beim Stand von 1:1 gesichert.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der VfB Lünen mit vier Änderungen. Diesmal begannen Christal, Krziwanek, Hilkenbach und Kwiatkowski für Shuaib, Scheuren, Weis und Richter. Auch Wethmar baute die Anfangsaufstellung auf vier Positionen um. So spielten Müller, Löhrke, Felsberg und Oh anstatt Quiering, Schinck, Wagner und Kuruts.

Dennis Löhrke nutzte die Chance für Westfalia Wethmar und beförderte in der 30. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Ein Tor mehr für den Gast machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Anstelle von Matthias Hiltawski war nach Wiederbeginn Patrick Botta für Lünen im Spiel. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 50. Minute gelang Marius Mantei der Ausgleichstreffer für den Gastgeber. Tim Heptner brachte den VfB Lünen per Doppelschlag ins Hintertreffen. Der Akteur war gleich zweimal erfolgreich zur Stelle (57./85.). Nico Stork verwandelte in der 86. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung von Wethmar auf 4:1 aus. Tim Holz stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:1 für Westfalia Wethmar her (90.). Schlussendlich reklamierte Wethmar einen Sieg in der Fremde für sich und wies Lünen in die Schranken.

Die schmerzliche Phase des VfB Lünen dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Sonntag das Feld als Verlierer. Lünen sammelt weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile elf zusammen hat. Ansonsten stehen noch sieben Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Die Abstiegssorgen des VfB Lünen sind nach der klaren Niederlage größer geworden.

Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Westfalia Wethmar seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt 14 Spiele ist es her. Nach dem klaren Erfolg über Lünen festigt Wethmar seine Tabellenposition. 58 Tore – mehr Treffer als Westfalia Wethmar verbuchte kein anderes Team der Bezirksliga Westfalen 8. Während der VfB Lünen am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) beim Holzwickeder SC 2 gastiert, duelliert sich Wethmar zeitgleich mit FC Nordkirchen.