Rot-Weiss Mülheim kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon.

Der SuS Haarzopf erlitt gegen Mülheim erwartungsgemäß eine Niederlage. Das Hinspiel hatte Rot-Weiss Mülheim bei Haarzopf mit 3:1 für sich entschieden.

Mülheim nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Günel und Klar statt Friedmann und Fürst. Auch der SuS Haarzopf tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Geiger und Christ für Arndt und Korkmaz in der Startformation.

Philipp Markus Wypler war zur Stelle und markierte das 1:0 von Rot-Weiss Mülheim (17.). Maximilian Klar schoss die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber über die Linie (23.). In der 38. Minute legte Wypler zum 3:0 zugunsten des Aufsteigers nach. Zur Halbzeit blickte die Mülheimer auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Wypler schnürte einen Doppelpack (53./75.), sodass Mülheim fortan mit 5:0 führte. Die letzten Zweifel der 70 Zuschauer am Sieg von Rot-Weiss Mülheim waren ausgeräumt, als Pierre Hirtz in der 82. Minute das 6:0 schoss. Schlussendlich setzte sich Mülheim mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Rot-Weiss Mülheim sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon zwölf vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und sieben Niederlagen dazu. Der Sieg über Haarzopf, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Mülheim von Höherem träumen.

Für den SuS Haarzopf sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus. Der Gast musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Haarzopf insgesamt auch nur vier Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Wann findet der SuS Haarzopf die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Rot-Weiss Mülheim setzte es eine neuerliche Pleite, womit Haarzopf im Klassement weiter abrutscht. Die Offensive des SuS Haarzopf zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 21 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mülheim muss am Sonntag auswärts bei Mülheimer SV 07 ran. Haarzopf hat nächste Woche DJK VfB Frohnhausen zu Gast.