Ein wahres Torfestival lieferten sich die TuS Mündelheim und der 1. FC Bocholt 2, das schließlich mit 3:4 endete.

Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Bocholt beugen mussten. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden getrennt.

Am Ende behielt der FCB gegen Mündelheim die Oberhand.

Die TuS Mündelheim baute die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Trotz der Niederlage behält der Gastgeber den elften Tabellenplatz.

Drei Spiele währt bereits die Serie, in der der 1. FC Bocholt 2 ungeschlagen ist. Der Gast bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, sechs Unentschieden und zwölf Pleiten. Die drei Punkte bringen für Bocholt keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. In der Defensive drückt der Schuh beim FCB, was in den 61 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Vor heimischem Publikum trifft Mündelheim am nächsten Sonntag auf Adler Osterfeld, während der 1. FC Bocholt 2 am selben Tag SV Krechting in Empfang nimmt.