Der MSV Duisburg ist nach zwei Niederlagen wieder auf Aufstiegskurs. Derweil droht dem einstigen Bundesligisten SC Paderborn die Regionalliga West.

Der Spitzenreiter gewann am Samstag in der 3. Fußball-Liga gegen den finanziell angeschlagenen FC Rot-Weiß Erfurt mit 3:2 (2:1) und baute die Führung auf fünf Punkte wieder aus. Verfolger 1. FC Magdeburg könnte mit einem Heimerfolg an diesem Sonntag gegen den SV Wehen Wiesbaden den Abstand jedoch wieder verkürzen.

Dahinter kletterte der SSV Jahn Regensburg auf Relegationsplatz drei. Beim Zweitliga-Absteiger SC Paderborn gewann das Team von Ex-Nationalspieler Heiko Herrlich mit 2:0 (0:0). Damit wird das Unterfangen für Paderborn als Tabellen-Vorletzter immer schwieriger. Den Sprung auf den dritten Tabellenplatz verfehlte der Chemnitzer FC. Die Sachsen unterlagen beim VfL Osnabrück klar mit 0:3 (0:1) und fielen auf Rang sieben zurück. Zudem mussten sie ab der 70. Minute ohne Stefano Cincotta auskommen, der eine Gelb-Rote Karte sah.

Davor schob sich als Vierter Holstein Kiel und hält weiter Kontakt zur Spitzengruppe. Die Norddeutschen gewannen mit 3:0 (1:0) beim Tabellenletzten 1. FSV Mainz 05 II. Fortuna Köln siegte 2:0 (0:0) gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Beide Teams liegen im gesicherten Mittelfeld.

Im Abstiegskampf konnte der VfR Aalen gegen den FSV Frankfurt mit einem 2:0 (0:0) punkten und den Abstand auf den FSV und den 18. Rang auf sieben Punkte vergrößern.