Gegen die obenplatzierten Mannschaften brillieren, gegen die unteren Probleme. So sah es für Rot-Weiss Essen auch gegen Ahlen aus.

Trotz zweimaliger Führung kam die Mannschaft von Trainer Sven Demandt nicht über ein 2:2 (2:1)-Remis gegen die rot-weissen Gäste aus dem Münsterland hinaus. Besonders ärgerlich für Fußballlehrer Demandt: die zweite Halbzeit. So sprach der sonst so besonnene Coach, der eigentlich immer ruhig über die eigene Leistung sprechen kann, ungewohnt schnell in seiner Ansprache. "Die zweite Halbzeit war das schlechteste, was wir je gespielt haben", polterte der gebürtige Kölner los.

Die Wut über die Leistung seiner Mannschaft war in Gesichtsausdruck und Ton deutlich spürbar und so holte er aus: "Wir waren naiv und haben uns immer wieder dumm angestellt. Wir wussten um die Ahlener Stärke zu kontern und genau dazu haben wir sie oft eingeladen." Auch das eigene Angriffsspiel war für Demandt nicht so wie er sich das vorstellt: "Wir sind zehnmal über die rechte Seite durch, schaffen es jedoch nicht einmal jemanden in der Mitte zu finden. Jedes Mal wird der Ball abgefangen und der Konter eingeleitet. Da dürfen wir uns nicht beschweren." Und so kam Demandt letztendlich zum Ergebnis, dass die Punkteteilung "nicht einmal unverdient" ist.

Auf Ahlener Seite konnte Trainer Erhan Albayrak mit dem Punktgewinn natürlich gut leben. Schließlich kamen die Wersestädter nach zwei Siegen innerhalb der vergangenen Woche mit breiter Brust nach Essen: "Wir haben Lunte gerochen. Wir wussten, dass uns in Essen ein geiles Spiel erwartet." Und das trotz der Personalsituation: "Wir haben viele Verletzte, sind mit 16 Feldspielern angereist, darunter ein A-Jugendlicher, ein Verletzter und mein Co-Trainer." Dennoch trat Albayrak kurz noch einmal ordentlich auf die Euphoriebremse: "Der Punkt bringt uns gar nichts, wenn wir nicht gegen Rödinghausen nachlegen."