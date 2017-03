Nabil Bentaleb ist beim FC Schalke 04 der Mann für besondere Momente. Insgesamt stehen sieben Tore und fünf Vorlagen in drei verschiedenen Wettbewerben für ihn zu Buche.

Trotz seiner erst 22 Jahre hat der algerische Nationalspieler schon reichlich internationale Erfahrung gesammelt. Sein 2:2-Ausgleichstor in Mönchengladbach sicherte den Königsblauen das Weiterkommen in der Europa League, in der im April Ajax Amsterdam im Viertelfinale wartet. Im Gespräch mit der Sportredaktion spricht Bentaleb über...

...seine Lockerheit vor dem Elfmeter: „Ich war nicht nervös. Es war relativ leicht für mich, dieses Tor zu erzielen, schließlich musste ich nur den Torwart, aber keine Gegenspieler überwinden.“

...das Innenleben der Schalker Mannschaft: „Wenn du ein 0:2 aufholst und daraus ein 2:2 machst, dann spricht das für einen großen Charakter. Wie kann man nach so einem Spiel nicht stolz auf sein Team sein? Ich bin stolz auf die ganze Mannschaft. Es war ein großer Abend für den FC Schalke 04. Wir haben gezeigt, dass wir aufstehen können, wenn wir am Boden liegen. Und, dass wir kämpfen können.“

…die Zick-Zack-Saison: „Wir hatten in dieser Spielzeit viele schwierige Momente. Deswegen haben wir das Weiterkommen in Mönchengladbach umso mehr genossen. Aber gleich am nächsten Tag galt es schon wieder, den Blick auf Mainz zu richten. Wir wollen auch da erfolgreich auftreten. Durch das Spiel in Gladbach haben wir als Team eine Menge Selbstvertrauen getankt.“