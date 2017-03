Um 14 Uhr ist Anstoß im Stadion Essen. Dann empfängt Rot-Weiss Essen den abstiegsgefährdeten Klub Rot Weiss Ahlen zum Duell.

RWE-Trainer Sven Demandt vertraut dabei auf die gleiche Elf, die in Mönchengladbach gewonnen und in Rödinghausen einen Punkt geholt hat. Robin Heller, der bisher in jedem Spiel souverän aufgetreten ist, steht also wieder im Tor. Die Abwehrkette von rechts nach links bilden Dennis Malura, Philipp Zeiger, Richard Weber und Kevin Grund. Auf der Sechs darf auch dieses Mal wieder Eigengewächs Nico Lucas ran, neben im spielen Timo Brauer und Benjamin Baier. Die Offensive Dreierkette bilden Roussel Ngankam, Marcel Platzek und Kamil Bednarski.

Jan-Steffen Meier, der am Montag nach seinem Muskelbündelriss wieder ins Training eingestiegen ist, steht noch nicht im Kader, Frank Löning fehlt wegen seiner Fersenprobleme.

Die Aufstellungen in der Übersicht:

RWE: Heller - Malura, Zeiger, Weber, Grund - Baier, Lucas, Brauer - Ngankam, Platzek, Bednarski.

Bank: Heimann, Windmüller, Rabihic, Huckle, Cokkosan, Obst, Becker.

Ahlen: Kirschstein - Lindner, Heermann, Yesilova, Tüter, Yilmaz, Abdallah, Meschede, Kallenbach, Kayaoglu, Waldoch.

Bank: Alisic, Witt, Ugur, Perschmann, Nieddu, Wassinger, Yildirim.