Nach drei Niederlagen in den ersten drei Spielen des Jahres 2017 versucht die U23 des FC Schalke 04 jetzt einen Neustart:

Mit dem Spiel am Sonntag (14 Uhr) beim Bonner SC soll die Trendwende in der Fußball-Regionalliga eingeleitet werden. Es ist die Premiere für den neuen Trainer Onur Cinel, der Jürgen Luginger abgelöst hat. Unter der Woche verspürte der 31-Jährige eine Aufbruchstimmung beim Training, aber er weiß: Die Wende kann er nicht versprechen – nur vorbereiten.

Schalkes Zweite steht derzeit mit drei Punkten Rückstand zum rettenden Ufer auf einem Abstiegsplatz, hat aber auch noch ein Nachholspiel gegen Oberhausen in der Hinterhand. In Bonn sollte also nicht noch mehr Boden verschenkt werden. Das Hinspiel allerdings zeigt, wie unangenehm die Aufgabe sein kann: Schalke ging auf eigenem Platz gegen den Aufsteiger mit 0:5 unter. Inzwischen ist Bonn aber ins Mittelfeld abgerutscht. „Dieser Gegner ist schwierig einzuschätzen“, sagt Cinel, der unter anderem auf Phil Neumann verzichten muss. Der Jungprofi zog sich einen Außenbandriss im rechten Sprunggelenk zu und fällt sechs Wochen aus.