Immerhin. Durch das 1:1 im Nachholspiel gegen Alemannia Aachen am Mittwochabend hat Fußball-Regionalligist TSG Sprockhövel den Abstand auf einen sicheren Platz etwas verkürzen können.

Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die Sportfreunde Siegen beträgt der Rückstand zwar immer noch zehn Punkte, aber man weiß ja nicht, wofür dieser eine gewonnene Punkt am Ende noch gut sein kann. Auf jeden Fall können die Sprockhöveler jetzt von sich behaupten, dass der ehemalige Bundesligist aus Aachen nicht in der Lage war, sie in zwei Spielen zu schlagen. Das Hinspiel auf dem Tivoli endete bekanntlich 0:0.

Sprockhövels Trainer Andrius Balaika freute sich auch deshalb über den Punktgewinn, weil ihm der Auftritt der Aachener und vor allem der seines Trainer-Kollegen nicht gefallen hatte. Eine enge Freundschaft zwischen Andrius Balaika und Fuat Kilic wird sich in absehbarer Zeit wohl nicht entwickeln. „Er hat auch gesagt, dass er froh sei, dass so ein Dorfverein wie wir endlich aus der Liga verschwindet. Ich denke, dass man so nicht miteinander umgehen sollte“, sagt Balaika, der sich ein bisschen ärgert, dass seine Mannschaft das Spiel gegen Aachen nicht sogar noch gewonnen. hat. „Die Chance dazu hatte Christian März, der in der Schlussphase aber den Fehler machte, es nicht selbst zu versuchen, sondern den Ball noch einmal quer legte.

Christian März werden die Sprockhöveler im Falle eines Abstiegs wohl verlieren. Der Offensivmann will nicht in die Oberliga und hat angeblich auch schon das Interesse von einigen Drittligisten geweckt. All das möchte Sprockhövels Trainer aber nicht kommentieren. „Ich beteilige mich nicht an solchen Bewerbungsstorys“, sagt Andrius Balaika.

Für einen Wechsel des 22-Jährigen spricht, dass März nicht über die Saison hinaus an die TSG gebunden ist. Anders ist die Situation bei den beiden Torhütern Robin Benz und Sven Möllerke sowie bei den Feldspielern Felix Gremme, Cedric Mwondo, Tim Oberdorf, Tim Dudda, Finn Heiserholt, Adrian Wasilewski, Simon Bukowski, Max Claus und Emre Demir, die alle noch Verträge für ein weiteres Jahr haben.

Doch das wird erst mit Blick auf die nächste Saison interessant, dabei stehen für die TSG in der aktuellen Spielzeit noch zehn Spiele an. Im nächsten geht es am Samstag um 14 Uhr in der German-Flavours-Travel-Arena gegen die Sportfreunde Siegen, die mit der TSG in die Regionalliga aufgestiegen sind und die aktuell auch auf einem Abstiegsplatz stehen. Im Falle eines Sieges würde die TSG die Sportfreunde überflügeln und den letzten Tabellenplatz verlassen, was sicherlich ein lohnenswertes Ziel ist.

Im Hinspiel gingen die Sprockhöveler zwar in Führung, verloren aber mit 1:4. Den Treffer zum 1:0 erzielte im Leimbachstadion Adrian Wasilewski, dessen Einsatz wegen andauernder Beschwerden im Knie aber fraglich ist. Wasilewski stand im Spiel gegen Aachen zwar in der Startelf, musste aber in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden.