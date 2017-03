Die Pressekonferenz beim VfL Bochum vor dem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue begann mit einer guten Nachricht.

Zweitligist VfL Bochum hat die im Vertrag festgelegte Option gezogen und den Vertrag mit Verteidiger Jan Gyamerah verlängert. Der 21 Jahre alte Außenverteidiger bleibt damit bis 2019 an der Castroper Straße.

Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler hatte in seiner Karriere mit erheblichen Verletzungssorgen zu kämpfen. Dennoch hielten die Verantwortlichen des VfL an dem talentieren Defensivmann fest. Ob ein Einsatz im Heimspiel gegen Aue am Sonntag (13.30 Uhr) infrage kommt, steht noch nicht fest.

"Er ist auf einem guten Weg. Man sieht, er ist ein guter Fußballer. Manchmal fehlt ihm die Kraft", kommentierte VfL-Trainer Gertjan Verbeek die Personalie. In den vergangenen Jahren hatte der talentierte Defensivmann immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen. "Da hat er nur wenig Spielminuten gemacht. Jetzt sind wir froh, dass er 60 Minuten spielen kann", erklärte Verbeek.

Die Verletzungsanfälligkeit war für die Sportliche Leitung und den Trainer jedoch kein Grund, von einer Verlängerung des Vertrages abzusehen. "Er ist noch jung, 21 Jahre. Darum haben wir mit ihm verlängert", sagte Verbeek.