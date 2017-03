Das Niederrheinpokal-Halbfinale zwischen dem Wuppertaler SV und Rot-Weiss Essen zieht die Massen an.

Kurz vor dem schweren Liga-Heimspiel am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen die U23 von Borussia Dortmund geht der Ansturm auf die Karten für das Pokal-Halbfinale gegen Rot-Weiss Essen am Dienstag, 28. März, ab 19.30 Uhr im Stadion am Zoo, unvermittelt weiter. Das teilte der Wuppertaler SV mit. Bislang sind allein in Wuppertal bereits 3900 Tickets verkauft worden, vor allem bei den Sitzplätzen auf der Haupttribüne lohnt es sich jetzt, schnell zu sein und sich noch den Platz mit dem besten Blick zu sichern.

Trainer Stefan Vollmerhausen: "Wir wissen um die schwere Aufgabe heute Abend. Dortmund ist noch ungeschlagen in dieser Saison und mit Viktoria Köln aktuell der Aufstiegsfavorit. Auch wenn die Trainingswoche nicht einfach war, sind wir vorbereitet und heiß auf das Flutlichtspiel heute Abend."

Statement Vorstand Lothar Stücker: "Das Interesse am Pokalspiel freut uns als Verein riesig. Es zeigt, dass wir wieder angekommen sind in der Stadt und, dass die Wuppertaler hinter uns stehen. So ein spannendes und vor allem traditionsreiches Derby ist auch für uns etwas Besonderes und wir freuen uns jetzt schon auf eine tolle Kulisse, bei der wir alle Wuppertaler dazu aufrufen, Teil von ihr zu sein und zu uns ins Stadion am Zoo zu kommen."

Am Mittwochnachmittag hatte der Vorverkauf für das Niederrheinpokal-Halbfinalspiel auch in Essen begonnen. Es bildeten sich lange Schalngen.Auf facebook schickten die Essener bereits den ersten Wink an den Rivalen: "Scheint jetzt nicht unbedingt ein Auswärtsspiel für unsere Jungs zu werden!" Aktuell bietet das Stadion am Zoo in Wuppertal ein 23.067 Plätze. Bleibt abzuwarten, ob das brisante Derby zwischen dem WSV und RWE am Ende sogar ausverkauft sein wird.