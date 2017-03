Die DFL hat die Spieltag 29 bis 34 in der 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt.

In der 2. Bundesliga findet am Montag, 1. Mai, kein Spiel statt. Stattdessen wurde für Samstag, 29. April (13.00 Uhr), zusätzlich eine dritte Begegnung angesetzt.

Der Verzicht auf Spiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga am 1. Mai war auf Wunsch von politischer Seite aufgrund der hohen Belastung der Polizeikräfte durch die Kundgebungen und Demonstrationen an diesem Feiertag von der DFL im Rahmen des 10-Punkte-Plans für mehr Sicherheit im Fußball im Jahr 2010 zugesagt worden.

In der 2. Bundesliga beginnen sämtliche Begegnungen des 33. und 34. Spieltags um 15.30 Uhr.

29. Spieltag

Samstag, 15. April, 13 Uhr:

Hannover 96 - Eintracht Braunschweig

1. FC Nürnberg - FC Erzgebirge Aue

Sonntag, 16. April, 13. 30 Uhr:

FC St. Pauli FC - Würzburger Kickers

VfL Bochum 1848 - SpVgg Greuther Fürth

1. FC Union Berlin - 1. FC Kaiserslautern

Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim 1846

TSV 1860 München - SV Sandhausen

SG Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf

Montag, 17. April, 20.15 Uhr:

DSC Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart

30. Spieltag

Freitag, 21. April, 18.30 Uhr:

SpVgg Greuther Fürth - SG Dynamo Dresden

1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München

Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli

Samstag, 22. April, 13 Uhr:

1. FC Heidenheim 1846 - DSC Arminia Bielefeld

FC Erzgebirge Aue - Hannover 96

Sonntag, 23. April, 13.30 Uhr:

Eintracht Braunschweig - VfL Bochum 1848

SV Sandhausen - Karlsruher SC

FC Würzburger Kickers - 1. FC Nürnberg

Montag, 24. April, 20.15 Uhr:

VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin

31. Spieltag

Freitag, 28. April, 18.30 Uhr:

FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 1846

VfL Bochum 1848 - SG Dynamo Dresden

1. FC Union Berlin -SV Sandhausen

Samstag, 29. April, 13 Uhr:

1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart

Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern

DSC Arminia Bielefeld - SpVgg Greuther Fürth

Sonntag, 30. April, 13.30 Uhr:

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig

FC Erzgebirge Aue - FC Würzburger Kickers

32. Spieltag

Freitag, 05. Mai, 18.30 Uhr:

1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli

1. FC Heidenheim 1846 - Hannover 96

SG Dynamo Dresden - TSV 1860 München

Samstag, 06. Mai, 13 Uhr:

SV Sandhausen - 1. FC Nürnberg

Fortuna Düsseldorf - FC Würzburger Kickers

Sonntag, 07. Mai, 13.30 Uhr:

VfB Stuttgart - FC Erzgebirge Aue

VfL Bochum 1848 - DSC Arminia Bielefeld

SpVgg Greuther Fürth - Karlsruher SC

Montag, 08. Mai, 20.15 Uhr:

Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin

Die letzten beiden Spieltage werden zeitgleich (15.30 Uhr) an einem Sonntag ausgetragen.