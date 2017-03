Die DFL Deutsche Fußball Liga hat heute die genauen Termine der Bundesliga ab dem 29. Spieltag bis zum Saisonende festgelegt.

Wegen der Feiertagsgesetzgebung finden am 29. Spieltag am Karfreitag (14. April) in beiden Spielklassen keine Begegnungen statt.

Eine dieser Ansetzungen könnte allerdings noch vom weiteren Abschneiden des FC Schalke 04 in der Europa League beeinflusst werden. Nur zwei Tage vor dem jetzt für Samstag, 13. Mai, vorgesehenen Bundesliga-Spiel gegen den Hamburger SV stünde für den FC Schalke 04 beim Erreichen des Europa-League-Halbfinales am Donnerstag, 11. Mai, das Rückspiel auf dem Terminkalender. Für diesen Fall behält sich die DFL vor, das genannte Bundesliga-Spiel am 33. Spieltag für Sonntag, 14. Mai (17.30 Uhr), anzusetzen – abweichend davon, dass alle Spiele des 33. und 34. Spieltags üblicherweise parallel ausgetragen werden.

29. Spieltag

Samstag, 15. April:

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC

VfL Wolfsburg - FC Ingolstadt 04

FC Augsburg - 1. FC Köln

TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach

RB Leipzig - SC Freiburg (alle 15.30 Uhr)

Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München (18.30 Uhr)

Sonntag, 16. April:

SV Werder Bremen - Hamburger SV (15.30 Uhr)

SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04 (17.30 Uhr)

30. Spieltag

Freitag, 21. April, 20.30 Uhr:

1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim

Samstag, 22. April:

FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05

Hertha BSC - VfL Wolfsburg

Hamburger SV - SV Darmstadt 98

FC Ingolstadt 04 - SV Werder Bremen

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg (alle 15.30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund (18.30 Uhr)

Sonntag, 23. April:

Freiburg - Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr)

FC Schalke 04 - RB Leipzig (17.30 Uhr)

31. Spieltag

Freitag, 28. April, 20.30 Uhr:

Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04

Samstag, 29. April:

Borussia Dortmund - 1. FC Köln

1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach

SV Werder Bremen - Hertha BSC

SV Darmstadt 98 - SC Freiburg

RB Leipzig - FC Ingolstadt 04 (alle 15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg - FC Bayern München (18.30 Uhr)

Sonntag, 30. April:

FC Augsburg - Hamburger SV (15.30 Uhr)

TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr)

32. Spieltag

Freitag, 20.30 Uhr:

1. FC Köln - SV Werder Bremen

Samstag, 05. Mai:

FC Bayern München SV Darmstadt 98

Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach FC Augsburg

FC Ingolstadt 04 Bayer 04 Leverkusen

Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg (alle 15.30 Uhr)

Hertha BSC RB Leipzig (18.30 Uhr)

Sonntag, 07. Mai:

Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr)

SC Freiburg - FC Schalke 04 (17.30 Uhr)

Die Spieltage 33. und 34. waren schon seit langem festgelegt worden. Da werden dann alle Spiele zeitgleich um 15.30 Uhr angepffifen.