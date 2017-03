Acht Mannschaften wollen die Europa League gewinnen - darunter ist Fußball-Bundesligist FC Schalke 04. Am Freitag wird ab 13 Uhr gelost. Das sind die möglichen Gegner.

Manchester United (England - 6. Platz): Der englische Rekordmeister ist der Top-Favorit! Für das Star-Ensemble von Trainer José Mourinho ist der Europa-League-Titel die beste Chance, sich sicher für die Champions League zu qualifizieren. Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic ist doppelt motiviert. Er könnte das Endspiel in seinem Heimatland Schweden bestreiten. "Ibra" hat zudem noch nie die Champions League oder die Europa League gewonnen. Der Sprung ins Viertelfinale gelang dank eines knappen Erfolgs gegen FK Rostow. Nach einem 1:1 im Hinspiel besiegte ManUnited den russischen Klub durch ein Tor von Juan Mata mit 1:0 (0:0).

Celta de Vigo (Spanien - 11. Platz): Der Elfte der Primera División Vigo feierte beim russischen Club FK Krasnodar einen 2:0 (0:0)-Auswärtssieg. Bereits das Hinspiel hatten die Spanier mit 2:1 für sich entschieden. Verteidiger Hugo Mallo (52.) und Iago Aspas (80.) trafen für Vigo.

Olympique Lyon (Frankreich - 4. Platz): Der französische Spitzenklub musste im Viertelfinale beim AS Rom mächtig zittern. Rom reichte der 2:1-Heimsieg wegen der 2:4-Niederlage aus dem Hinspiel nicht zum Weiterkommen. Die Franzosen zogen auch dank des frühen Treffer von Mouctar Diakhaby (16.) in die nächste Runde ein, für die Roma trafen der Niederländer Kevin Strootman (17.) und Lyons Lucas Tousart (60.) per Eigentor.

Besiktas Istanbul (Türkei - 1. Platz): Besiktas ist in der türkischen Liga auf Kurs. Der amtierende Meister führt die Tabelle nach 24 Spieltagen mit zwei Punkten vor Stadtrivale Basaksehir FK an. Im Achtelfinal-Rückspiel siegte Besiktas ohne Ex-Fußball-Nationalspieler Andreas Beck zu Hause mit 4:1 (2:1) gegen den griechischen Klub Olympiakos Piräus, obwohl die Türken mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl spielten. Dem Niederländer Ryan Babel gelang ein Doppelpack (22./75. Minute). Im Hinspiel hatten sich die Clubs 1:1 getrennt.

Ajax Amsterdam (Niederlande - 2. Platz): Ajax Amsterdam drehte gegen den FC Kopenhagen das 1:2 aus dem Rückspiel und schaffte es dank eines 2:0-Heimsiegs in die nächste Runde. In der Liga ist der Titel noch drin. Ajax steht nur vier Punkte hinter dem Tabellenführer Feyenoord Rotterdam.

RSC Anderlecht (Belgien - 1. Platz): Der Tabellenführer der belgischen Liga steht - wie erwartet - im Viertelfinale. Anderlecht reichte nach dem 1:0 im Hinspiel ein weiteres knappes 1:0 gegen den großen Außenseiter Apoel Nikosia zum Weiterkommen.

KRC Genk (Belgien - 8. Platz): Der Tabellenachte der belgischen Liga ist der große Außenseiter. Im belgischen Duell trennten sich KRC Genk und KAA Gent am Donnerstag mit einem 1:1 (1:0). Nach dem 5:2-Erfolg im Hinspiel zog Genk souverän in die Runde der besten Acht ein.