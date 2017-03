Am kommenden Sonntag trifft die SV Hönnepel-Niedermörmter in der Oberliga Niederrhein auf die Spvg Schonnebeck.

Im letzten Spiel war für SV Hönnepel-Niedermörmter nur ein Unentschieden drin. Spvg Schonnebeck dagegen schlug VFB Homberg am Sonntag mit 3:1 und hat somit Rückenwind. Im Hinspiel siegte Schonnebeck bereits sehr deutlich mit 4:0. Zuletzt gewann SV Hönnepel-Niedermörmter etwas an Boden. Zwei Siege und zwei Unentschieden schaffte der Gastgeber in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss SV Hönnepel-Niedermörmter diesen Trend fortsetzen. Nach 21 Spielen weiß Hönnepel-Niedermörmter zwei Siege, acht Unentschieden und elf Niederlagen auf der Habenseite. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für SV Hönnepel-Niedermörmter: Von den insgesamt 14 Punkten wurden immerhin zehn Punkte auf heimischem Boden geholt. Im Angriff weist SV Hönnepel-Niedermörmter deutliche Schwächen auf, was die nur 27 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit sechs persönlichen Erfolgserlebnissen ist Andre Trienenjost der treffsicherste Akteur von SV Hönnepel-Niedermörmter.

Spvg Schonnebeck erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler. Der Gast weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Mit 49 gesammelten Zählern hat Spvg Schonnebeck den zweiten Platz im Klassement inne. Mit 54 geschossenen Toren gehört Spvg Schonnebeck offensiv zur Crème de la Crème der Oberliga Niederrhein. Die besten Goalgetter von Spvg Schonnebeck sind Marc Enger mit elf Toren und Thomas Denker mit acht Treffern.

Vor allem die Offensivabteilung von Spvg Schonnebeck muss SV Hönnepel-Niedermörmter in den Griff kriegen. Im Schnitt trifft der Gegner mehr als zweimal pro Spiel. Mit Spvg Schonnebeck empfängt SV Hönnepel-Niedermörmter diesmal einen sehr schweren Gegner.